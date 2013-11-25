主要国家经济指标预测--11月26日****

(删除冗字) 路透11月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 11月26日-12月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 11月 +0.6% +1.0% (较上年同期) +6.0% +5.8% 11月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利消费者信心指数 11月 97.3 97.3 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月23日当周 -- +0.1% 1330 美国房屋开工年率(万户) 9月 90.8 89.1 1330 美国建筑许可年率(万户) 9月 93.5 92.6 1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 91.5 -- 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 93.0 -- 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月23日当周 -- +3.5% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 9月 -- +0.3% 1400 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 9月 会地区房价指数(较前月) +0.8% +0.9% (较上年同期) +13.0% +12.8% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大 都会地区房价指数(较前月) +0.7% +1.3% 1500 美国消费者信心指数 11月 72.6 71.2 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 11月 -- 正1 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 11月 -- 6.4 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 86 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 44.0 40.3 出口(亿新西兰元) 40.5 38.3 贸易收支(亿新西兰元) 逆差3.5 逆差1.99 贸易收支(亿新西兰元) 截至10月的一年 逆差11.4 逆差15.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 11月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0745 法国企业景气指数 11月 98 97 0815 瑞士非农就业人数(万) 第三季 419.6 -- 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 顺差28.99 -- 1500 美国成屋待完成销售指数 10月 102.1 -- 成屋待完成销售指数(较上月) -0.6% +1.3% 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 11月 16.9 -- **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下： * 美国9月新屋销售年率 待定 * 美国9月建筑支出 待定