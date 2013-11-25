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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--11月26日****

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    路透11月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    11月26日-12月6日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值
    0700    英国Nationwide房价指数(较前月)                   11月      +0.6%      +1.0%
                               (较上年同期)                            +6.0%      +5.8%
   
    11月26日(二)
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值      前值
    0900   意大利消费者信心指数                              11月       97.3       97.3
    1245   美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             11月23日当周       --      +0.1%
    1330   美国房屋开工年率(万户)                             9月       90.8       89.1
    1330   美国建筑许可年率(万户)                             9月       93.5       92.6
    1330   美国房屋开工年率(万户)                            10月       91.5        --
    1330   美国建筑许可年率(万户)                            10月       93.0        --
    1355   美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           11月23日当周       --      +3.5%
    1400   美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)           9月         --      +0.3%
    1400   美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都            9月      
            会地区房价指数(较前月)                                     +0.8%      +0.9%
                          (较上年同期)                                +13.0%     +12.8%
           美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大                      
             都会地区房价指数(较前月)                                  +0.7%      +1.3%
    1500   美国消费者信心指数                                11月       72.6       71.2
    1500   美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  11月         --        正1  
    1530   美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                  11月         --        6.4
    2100   韩国央行制造业景气判断指数                        12月         --         86  
    2145   新西兰进口(亿新西兰元)                            10月       44.0       40.3
                 出口(亿新西兰元)                                       40.5       38.3
                贸易收支(亿新西兰元)                                 逆差3.5   逆差1.99
                贸易收支(亿新西兰元)               截至10月的一年   逆差11.4   逆差15.4
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    11月25日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     现值      预估值      
    0745    法国企业景气指数                                 11月         98         97         
  
    0815    瑞士非农就业人数(万)                           第三季      419.6         --        
    0900    意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                   10月  顺差28.99         --      
    1500    美国成屋待完成销售指数                           10月      102.1         --        
                成屋待完成销售指数(较上月)                             -0.6%      +1.3%        
    1530    美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                 11月      16.9          --         
 
    
    
    **因美国政府停摆，以下原预计公布的经济数据报告将另行发布，日期如下：

    * 美国9月新屋销售年率                        待定
    * 美国9月建筑支出                            待定
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