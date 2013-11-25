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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 10:23 BJT

《汇市简讯》美元指数：亚洲盘受美元/日圆推动，仍陷于区间波动

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* 亚盘买盘温和--美元/日圆继续提供基本支撑

* 5日、10日和20日均线走势冲突--波林格区间缩窄--预示盘整

* 10-11月跌势的38.2%回档位80.50仍为主要支撑位和区间底部

* 81.50附近卖盘限制11月涨势，为区间顶部

* 前低80.64和81.00上方卖盘分别构成首道支撑/阻力

* 如欲查看技术图表，请点选(link.reuters.com/kus84v)(完)

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