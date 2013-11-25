中国企业：光明食品集团有意分拆海外资产在海外上市，尚无时间表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月25日 - 近几年在海外频频出手收购的中国光明食品集团，开始考虑如何“消化”的问题。公司近期正考虑选择合适时机分拆海外资产在海外市场上市，但目前尚无确切时间表。
光明食品集团新闻发言人潘建军对路透表示，海外资产在海外上市是公司的战略目标，近阶段公司将加快这一目标的实现速度。这些海外资产包括英国谷物类食品制造商维他麦(Weetabix)、澳大利亚玛纳森食品公司(Manassen)等。
“我们并购时就有这个（海外上市）打算...近期我们会加快这方面的速度。”他说。
他表示，海外上市的流程相对国内较为简单，关键是光明要把这些海外子公司的业绩搞好。今年来集团的海外子公司的业绩不错，例如维他麦今年来净利同比增长一倍左右，主要是其财务费用等成本有效下降及开拓北美市场等。
他补充说，海外资产海外上市是总体方向，具体上市地点还未最终确定，例如维他麦可能会考虑在香港或英国上市。
此前，光明集团旗下光明牛奶 收购新西兰牛奶公司新莱特（Synlait) 后，今年7月在新西兰证交所上市，打响光明集团海外资产上市第一枪。业内人士指出，光明食品集团在斥资上百亿元人民币海外收购，集团资产负债率明显上升，公司需要寻求合适途径来消化这些海外资产，上市将是一条捷径。
光明食品集团副总裁葛俊杰在3月接受路透专访时曾表示，公司已在考虑搭建海外资本市场平台，打通海外融资渠道。
光明食品集团近三年来已先后收购了新莱特多数股权、玛纳森公司75%股权、英国维他麦60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权。其中维他麦收购案是中国食品行业最大宗的海外并购，当时维他麦的估值达12亿英镑。
光明集团是中国最大规模食品集团之一，旗下已有光明乳业、金枫酒业 等四家A股上市公司。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。