中国房地产：针对央视曝光房企欠增值税，华远董事长微博公开反驳“不违法”

路透北京11月25日 - 针对中国中央电视台报导多家知名房地产公司欠缴数目惊人的土地增值税，中国房地产商--华远董事长任志强周日在其微博上反驳称，地产企业的土地增值税按比例在预售时先预缴，在未达到税法规定的结算条件时可以不交，并不违法，也非拖欠。

任志强在其微博上列举了八条反驳意见称，土地增值税是按项目所在地政府规定的比例在预售时先预缴，按项目进度和完成的条件进行最终结算的纳税方式。政府的预缴正是无偿提前占用企业流动资金的纳税方式。

“企业在项目预缴土增税时就必须预提应交未交的土增税成本并列入公布的科目中说明这些应交而未交的税项，但在未达到税法规定的结算条件时，可以不交，并不违背税法。也非拖欠。”任志强称。

他并称，达到结算条件时，项目会重新进行结算，并根据实际结算调整预算情况。有的项目在结算时会提高实际上交的数额，有的则会因预算成本的增加而减少土增税的交纳数额，甚至有可能实际上应交数小于已经预缴的土增税。因此在税法中有明确的规定为＂多退少补＂。

不排除项目公司合法利用税法中的规定拖延应结算的条件，如将预售的条件结点拖后，大项目分别领取预售证，等待现房或准现房时才开始销售等。但不违背税法就行。也确实有的项目可能有已达结算条件而未结算的情况。

他并强调，开发商敢将应交未交土增税的数据公开，恰恰说明有其未及时上缴的合法、合理性。符合税法的结算规定。延期交税如无合法理由，其换来的利息收入是抵不了罚款的。只有合法才可能利用预缴与实际结算的时间差。尤其是上市公司，更不会为利息而损失股票价值。