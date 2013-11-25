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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 11:26 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月25日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体       规模        期限      票面利率      债券类型      发行时间  
              (亿元人民币)    (年)
 =============================================================================  
 国开行         *至多100     *3/5       周二招标     固息增发债   *11/27-12/2
                              (今年第44/45期债第四次增发)
*进出口行          60          3        5.4401%      固息增发债    11/22-11/26
                              (中标收益率，今年第40期债增发)
 国开行           *40          3       *5.5412%      固息增发债    11/22-11/25
                              (中标收益率，今年第44期债增发)
                  *40          5       *5.6250%      固息增发债    11/22-11/25
                              (中标收益率，今年第45期债增发)
 国开行           150          --       12/3招标         --            --
 国开行           260          --       12/10招标        --            --
 国开行           140          --       12/17招标        --            --
 国开行           260          --       12/24招标        --            --
    
  注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
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