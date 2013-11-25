《中国金融债发行日程表》--11月25日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= 国开行 *至多100 *3/5 周二招标 固息增发债 *11/27-12/2 (今年第44/45期债第四次增发) *进出口行 60 3 5.4401% 固息增发债 11/22-11/26 (中标收益率，今年第40期债增发) 国开行 *40 3 *5.5412% 固息增发债 11/22-11/25 (中标收益率，今年第44期债增发) *40 5 *5.6250% 固息增发债 11/22-11/25 (中标收益率，今年第45期债增发) 国开行 150 -- 12/3招标 -- -- 国开行 260 -- 12/10招标 -- -- 国开行 140 -- 12/17招标 -- -- 国开行 260 -- 12/24招标 -- -- 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。