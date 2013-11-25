台湾债市：盘初殖利率观望中小跌，跟随上周五美债跌势

路透台北11月25日 - 台湾公债殖利率周一小幅下跌，交易员表示，由于上周五美债殖利率收跌，因市场转变对美联储缩减宽松措施的看法，但台债早盘成交萎缩，市场相当观望本周的30年及10年两期公债的标售情况。

明日财政部将标售30年期公债102/9增额发行券 ，金额预定300亿台币；此外，本周五还有10年期公债102/10增额发行券 将标售，金额预定350亿台币。

“这量实在是太小了，成交急冻。”一位本地民营证券商交易员表示。

美国较长期公债价格周五上涨，扭转本周稍早因担心美联储缩减刺激措施而引发的跌势。指标10年期公债 升9/32，收益率报2.752%，周四尾盘报2.784%。

观察市场最新动态：

* 周一台债成交量一如以往地缩减

* 美国公债上周五上涨，市场仍然密切关注美联储(FED)缩减购债的情况

* 30年期公债102/09增额发行券尚未成交，寿险业者对长券的兴趣是关键

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.08-1.10%

* 102/10R：1.70-1.73%

本地时间10:25时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌0.35基点报1.0880%

* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌1.35基点报1.7150%

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