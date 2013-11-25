台湾债市：盘初殖利率观望中小跌，跟随上周五美债跌势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月25日 - 台湾公债殖利率周一小幅下跌，交易员表示，由于上周五美债殖利率收跌，因市场转变对美联储缩减宽松措施的看法，但台债早盘成交萎缩，市场相当观望本周的30年及10年两期公债的标售情况。
明日财政部将标售30年期公债102/9增额发行券 ，金额预定300亿台币；此外，本周五还有10年期公债102/10增额发行券 将标售，金额预定350亿台币。
“这量实在是太小了，成交急冻。”一位本地民营证券商交易员表示。
美国较长期公债价格周五上涨，扭转本周稍早因担心美联储缩减刺激措施而引发的跌势。指标10年期公债 升9/32，收益率报2.752%，周四尾盘报2.784%。
观察市场最新动态：
* 周一台债成交量一如以往地缩减
* 美国公债上周五上涨，市场仍然密切关注美联储(FED)缩减购债的情况
* 30年期公债102/09增额发行券尚未成交，寿险业者对长券的兴趣是关键
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.08-1.10%
* 102/10R：1.70-1.73%
本地时间10:25时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌0.35基点报1.0880%
* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌1.35基点报1.7150%
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* 《焦点》两支中国科技股在美挂牌首日大涨，搭上IPO市场回暖的顺风船 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。