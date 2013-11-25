版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 10:33 BJT

韩国股市：盘中扩大涨幅，因外资买进且伊朗达成核协议

路透首尔11月25日 - 韩国股市周一早盘扩大上涨，尾随美股升势，伊朗和六大国达成核协议支撑投资者的风险胃纳。

0200GMT时，综合股价指数 上涨0.9%至2,024.11，周五时为上涨0.6%。

“流动性疑虑缓和下来，投资者的关注焦点再次转向经济成长，许多人预期消费将回升，进而推升市场，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。

美股周五收在纪录高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示其货币政策可能暂时非常宽松。

伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。

海外投资者早上买入韩股1,012亿韩元，有望中止连续两日的卖超。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐