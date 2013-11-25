韩国股市：盘中扩大涨幅，因外资买进且伊朗达成核协议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔11月25日 - 韩国股市周一早盘扩大上涨，尾随美股升势，伊朗和六大国达成核协议支撑投资者的风险胃纳。
0200GMT时，综合股价指数 上涨0.9%至2,024.11，周五时为上涨0.6%。
“流动性疑虑缓和下来，投资者的关注焦点再次转向经济成长，许多人预期消费将回升，进而推升市场，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。
美股周五收在纪录高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示其货币政策可能暂时非常宽松。
伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。
海外投资者早上买入韩股1,012亿韩元，有望中止连续两日的卖超。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。