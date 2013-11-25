韩国股市：盘中扩大涨幅，因外资买进且伊朗达成核协议

“流动性疑虑缓和下来，投资者的关注焦点再次转向经济成长，许多人预期消费将回升，进而推升市场，”三星证券分析师Kim Yong-goo表示。

伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。