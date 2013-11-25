金属期市：铜价上周大涨后持稳，关注美联储政策动向

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
上海期交所2月期铜合约 上涨0.57%，报每吨50,820元人民币(约合8,300美元)。
行业人士周四说，中国本月及下月精炼铜进口面临约3万吨缺口，因菲律宾炼厂遭台风袭击延迟交付，支撑现货升水接近四年高位。
投资人还将关注一系列美国房市报告，以研判美国经济前景。美联储最近的政策会议暗示，只要经济持续改善，决策官员准备未来几个月放慢购债步调。
伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。
俄罗斯铝业联合公司 称，已向日本买家提出，1-3月铝出口溢价每吨270美元，可能创下溢价新高。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的报告显示，在11月19日止当周，对冲基金和基金经理人削减美国黄金和白银期货及期权多仓，但增持期铜净空仓。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。