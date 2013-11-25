金属期市：铜价上周大涨后持稳，关注美联储政策动向

上海期交所2月期铜合约 上涨0.57%，报每吨50,820元人民币(约合8,300美元)。

行业人士周四说，中国本月及下月精炼铜进口面临约3万吨缺口，因菲律宾炼厂遭台风袭击延迟交付，支撑现货升水接近四年高位。

投资人还将关注一系列美国房市报告，以研判美国经济前景。美联储最近的政策会议暗示，只要经济持续改善，决策官员准备未来几个月放慢购债步调。

伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。

俄罗斯铝业联合公司 称，已向日本买家提出，1-3月铝出口溢价每吨270美元，可能创下溢价新高。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的报告显示，在11月19日止当周，对冲基金和基金经理人削减美国黄金和白银期货及期权多仓，但增持期铜净空仓。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金