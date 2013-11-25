台湾汇市：台币盘初实质汇价走弱，因进口商美元买盘积极

路透台北11月25日 - 台币兑美元 周一盘初走弱 。交易员认为，由于日圆盘初仍偏弱整理，不仅压抑韩元盘初升幅，并吸引进口商美元买需进场，令台币早盘实质汇价走势区间偏贬。

汇银人士指出，早盘部分进口商美元买盘意愿积极，带动台币盘初实质汇价区间偏弱，而时序接近月底，出口商在台币近29.600抛汇需求仍在，令台币今日维持在既有区间盘整可能性高。

交易员料今日台币主交投将局限在29.550-29.600间。

“盘初一度有进口商大买盘进场。”一位大型本地银行人士说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘稍有缩小，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.522/29.539附近，上日收盘在29.525。

本地时间10:43时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高6.0分报29.585。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.550-29.599，上交易日在29.558-29.585。

交易员观察市场最新动态：

* 盘初日圆偏贬压抑韩元 升幅转向横盘整理

* 早盘进口商进场买汇，台币盘初区间偏弱

* 出口商在29.570-29.600陆续进场抛汇，外资早盘买卖汇双向皆有

* 台股 大涨，关注外资今日台股操作动向

* 当地时间9:55，台北外汇成交量0.74亿美元，交投略显清淡

交易员预测今日集中交易区间：

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