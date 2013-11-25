台湾汇市：台币盘初实质汇价走弱，因进口商美元买盘积极

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月25日 - 台币兑美元 周一盘初走弱 。交易员认为，由于日圆盘初仍偏弱整理，不仅压抑韩元盘初升幅，并吸引进口商美元买需进场，令台币早盘实质汇价走势区间偏贬。
汇银人士指出，早盘部分进口商美元买盘意愿积极，带动台币盘初实质汇价区间偏弱，而时序接近月底，出口商在台币近29.600抛汇需求仍在，令台币今日维持在既有区间盘整可能性高。
交易员料今日台币主交投将局限在29.550-29.600间。
“盘初一度有进口商大买盘进场。”一位大型本地银行人士说。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘稍有缩小，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.522/29.539附近，上日收盘在29.525。
本地时间10:43时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高6.0分报29.585。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.550-29.599，上交易日在29.558-29.585。
交易员观察市场最新动态：
* 盘初日圆偏贬压抑韩元 升幅转向横盘整理
* 早盘进口商进场买汇，台币盘初区间偏弱
* 出口商在29.570-29.600陆续进场抛汇，外资早盘买卖汇双向皆有
* 台股 大涨，关注外资今日台股操作动向
* 当地时间9:55，台北外汇成交量0.74亿美元，交投略显清淡
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.550-29.600最新相关报导链接：
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。