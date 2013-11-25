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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 11:02 BJT

日本债市：公债价格温和回落，明日将标售40年期公债

10年期公债收益率(殖利率)上升0.5个基点至0.630%，10年期日债期货 变动不大，报144.78。

日圆走弱，扶助抬高对汇率敏感的日本出口股股价，日经指数周一早盘上涨1.3%至六个月高点，损及政府公债的吸引力。

财务省周二将发售4,000亿日圆40年期公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.090%

五年期公债 0.000% +0.0 0.195%

10年期公债 0.630% +0.5 0.625%

20年期公债 1.505% +0.5 1.500%

30年期公债 1.670% +1.0 1.660%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.78 +0.01 144.77

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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