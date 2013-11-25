台湾债市：RP利率持平低位，例行支出高峰日投信资金水位缩减

路透台北11月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持平。由于今日是例行支出高峰日，部分基金遭到赎回，但券商若有资金需求，也不难找到新钱。

交易员表示，市场资金有些分配不均，部分投信遭到赎回，解约的情况较为严重。而虽然如此，新钱倒也并不难找。

〞之前是打一通电话就有钱了，今天是要打2-3通。〞一位民营证券商交易员表示。

另外一家证券商交易员则说，也或许今日有公司债的发行，吸收了部分资金，令整体市场资金没有先前浮滥。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%；与上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也大致同上日。