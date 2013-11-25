台湾债市：RP利率持平低位，例行支出高峰日投信资金水位缩减

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持平。由于今日是例行支出高峰日，部分基金遭到赎回，但券商若有资金需求，也不难找到新钱。
交易员表示，市场资金有些分配不均，部分投信遭到赎回，解约的情况较为严重。而虽然如此，新钱倒也并不难找。
〞之前是打一通电话就有钱了，今天是要打2-3通。〞一位民营证券商交易员表示。
另外一家证券商交易员则说，也或许今日有公司债的发行，吸收了部分资金，令整体市场资金没有先前浮滥。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%；与上日相似。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也大致同上日。
本周公债/公司债发行情况大致为：周一(25日)：远鼎投资公司债30亿台币，及台湾企银 金融债60亿，周五(29日)发行30年公债300亿。本周还本的公司债总计93.5亿台币，到期的分别是台电、中油及新光银行公司债。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。