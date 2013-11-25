版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 11:18 BJT

台湾股市：上扬，兆丰金并彰银传闻提振金融股

路透台北11月25日 - 台湾股市周一早盘上涨1%，银行股领涨，因媒体报导财政部指示兆丰金控 扮种子部队发动整并案，彰化银行 被视为优先评估对象。此一合并案规模将逾千亿台币，为近十年来首见。

0240GMT，加权股价指数 攀升至8,191.48点。彰化银行大涨4.3%，兆丰金上涨2%，推动金融保险类指数 走高1.4%。

电子类指数 和纺织类指数 分别上涨0.9%和1.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐