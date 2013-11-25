澳新经济指标预测--11月26日-12月3日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 11月25日当周 11月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 44.0 40.3 出口(亿新西兰元) 40.5 38.3 贸易收支(亿新西兰元) 逆差3.5 逆差1.99 贸易收支(亿新西兰元) 截至10月的一年 逆差11.4 逆差15.4 2215 澳洲央行副总裁洛威在悉尼一次会议上进行主题演讲。 11月27日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第三季 +0.5% -0.3% 11月28日(四) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 11月 -- 53.2% 企业自身活动指数 -- 47.1% 0030 澳洲资本支出 第三季 -1.2% +4.0% 建筑资本支出 -1.0% +7.1% 工厂/机械资本支出 持平 -1.2% 2145 新西兰建筑许可 10月 -- +1.4% 11月29日(五) 0030 澳洲民间信贷(较前月) 10月 +0.3% +0.3% 房屋信贷(较前月) 10月 -- +0.4% 12月2日当周 12月1日(日) 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 +3.1% +4.9% 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 11月 -- +0.1% 12月2日(一) 0030 澳洲企业库存(较前季) 第三季 -- +0.2% 澳洲企业总营业利润(较前季) -- -0.8% 澳洲企业税前获利(较前季) -- -8.3% 12月3日(二) 0030 澳洲经常账收支(亿澳元) 第三季 -- 赤字94 0330 澳洲央行利率决议 12月 -- 2.5% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。