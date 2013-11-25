版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 06:36 BJT

****澳新经济指标预测--11月26日-12月3日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    11月25日当周
        
    11月26日(二)    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值      前值
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                         10月             44.0       40.3
                出口(亿新西兰元)                                          40.5       38.3
                贸易收支(亿新西兰元)                                   逆差3.5   逆差1.99
                贸易收支(亿新西兰元)           截至10月的一年         逆差11.4   逆差15.4
    2215  澳洲央行副总裁洛威在悉尼一次会议上进行主题演讲。
    
    11月27日(三)
    0030  澳洲建筑完工(较前季)                          第三季           +0.5%      -0.3%
    
    11月28日(四)
    0000  新西兰NBNZ企业经济信心指数                      11月             --       53.2%
                    企业自身活动指数                                       --       47.1%
    0030  澳洲资本支出                                  第三季           -1.2%      +4.0%
               建筑资本支出                                              -1.0%      +7.1%
               工厂/机械资本支出                                          持平      -1.2%
    2145  新西兰建筑许可                                  10月             --       +1.4%    
    
    11月29日(五)
    0030  澳洲民间信贷(较前月)                            10月           +0.3%      +0.3%
              房屋信贷(较前月)                            10月             --       +0.4%
    
    12月2日当周
    
    12月1日(日)
    2145  新西兰贸易条件(较前季)                        第三季           +3.1%      +4.9%
    2330  澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       11月             --       +0.1%
    
    12月2日(一)
    0030  澳洲企业库存(较前季)                          第三季             --       +0.2%
          澳洲企业总营业利润(较前季)                                       --       -0.8%
          澳洲企业税前获利(较前季)                                         --       -8.3%
    
    12月3日(二)
    0030  澳洲经常账收支(亿澳元)                        第三季             --      赤字94
    0330  澳洲央行利率决议                                12月             --        2.5%
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐