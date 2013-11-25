中国资管：上周30款集合信托产品发行，中融发行15亿巨无霸房地产信托

路透北京11月25日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（11月16日-22日）共有13家信托公司发行了30款集合信托产品，发行量环比减少11款，降幅26.83%。

30款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为3.17亿元，环比增加0.55亿元，增幅为20.83%。

募集规模最大的是中融信托发行的“聚诚集合资金信托计划”，募集规模为15.00亿元，这是一款房地产领域权益投资类产品。

从期限上看，30款新发行产品均公布了期限，平均期限20.90个月，环比延长0.03个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 9.16% -0.12个百分点

18个月期 3 10.27% -0.06个百分点

21个月期 1 9.50% -1.00个百分点

24个月期 16 10.11% -0.01个百分点

36个月期 2 11.25% -0.75个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了12款，房地产领域产品发行了10款，金融和基础设施领域产品各发行了3款，其他领域产品发行了2款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了12款，权益投资类产品发行了8款，股权投资类产品发行了5款，组合运用类产品发行了3款，债权投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品35款**

上周共有17家信托公司成立了35款集合信托产品，成立数量环比减少5款，降幅12.50%。

35款成立产品中，23款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.32亿元，环比增加0.26亿元，增幅为23.91%。

其中，重庆信托成立的“深圳市优质物业投资集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到8.00亿元，这是一款房地产领域权益投资类产品。

上周共有7款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.76%，环比下跌0.65个百分点。本周共有21款新成立产品公布了期限，平均期限30.67个月，环比延长10.38个月。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了9款，证券投资领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了6款，金融领域产品成立了5款，基础设施领域产品成立了3款，其他领域产品成立了4款。