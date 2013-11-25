美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示，美联储在12月举行的下一次政策会议上，将会就放慢 大规模购债计划的步伐展开辩论。他在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的采访时表示，预计联邦公开 市场委员会(FOMC)将在未来几次会议上辩论何时开始削减每月850亿美元的购债计划规模。下次会议将于12月1 7-18日举行。 欧洲央行首席经济学家普雷特周五表示，欧元区面临通缩的压力，而欧洲央行总裁强调，利率必须维持在 低点，“因为经济疲弱”。总裁德拉吉则采取审慎的立场，他在周四浇熄外界对于央行正积极考虑采行负利率 的臆测，周五又强调维持低利率的必要性。 但欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼则在巴黎向记者表示，欧元区并未陷入通缩，“我没见到通缩的前景 。”诺沃特尼过去是支持欧洲央行的强硬派，而本周的各方谈话仍显示出各派之间的强烈分歧。 欧洲央行执委科尔周一表示，欧洲央行之所以决定降息，是因为通胀在“慢慢”下降，而不是因为通缩风 险正在欧元区实质化的看法。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率9.5% 2013年10月9日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年10月29日升25基点 附卖回利率6.75% 2013年10月29日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 艾茂林; 审校 王兴亚)