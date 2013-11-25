中国汇市：人民币即期早盘微涨波幅狭窄，掉期因资金面紧张续升

* 人民币即期早盘微升，波幅较窄

* 掉期逼近500点关口

* 资金面紧张将支持掉期反弹

路透上海11月25日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价微升，但波动空间收窄至8个点子。交易员称，即期汇率仍然受到大行购汇影响，围绕6.09关口窄幅波动；但掉期则因境内货币市场持续紧张继续回升，并接近500点关口。

北京一中型银行交易员称，即期盘面非常平静，没什么变化，人民币在6.09元有较强的阻力。

北京时间11:36，人民币兑美元即期报6.0923元，上日收报6.0936元。今日人民币兑美元中间价 为6.1342元，上日中间价为6.1380元。

中国境内美元兑人民币远/掉期市场连续第三日反弹，一年期美元兑人民币掉期 升至455点，较上日升20点。多位交易员认为，这是因月末境内资金面紧张所致。

一城商行交易员认为，上周掉期市场一度受央行行长周小川在辅导读本中的言论影响而跌至330，但实际周小川所言为市场的长期发展方向，短期央行并无汇改政策出台的迹象，最近三个交易日顺应资金面收紧而反弹，较为合理。

全球汇市方面，日圆兑欧元周一在亚洲市场早盘处于四年低点，兑美元则触及四个月低位，仍是投资者青睐的融资货币，且本周可能将延续这一趋势。因美国适逢假期，本周的交易时间缩短。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1508/42，上日尾盘为6.1500。

北京时间11:33，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0763/93元，上一交易日尾盘报6.0740元。