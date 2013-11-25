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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 11:52 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持稳，担心当局出手干预

当记者要求韩国企划财政部长官玄旿锡对韩元兑日圆升势置评时，他仅重申政府官方的外汇政策原则，即汇价应该要由市场力量来决定。

0310GMT时，三年期公债12月期货 小升0.01点至105.55，韩股综合股价指数 上涨0.9%。

0310GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,060.4 1,060.2

日圆/韩元 10.4268/349 10.4758

韩国公债期货 * 105.55 105.54

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,024.20 2,006.23

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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