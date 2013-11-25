中国钢铁：把山东、河北等地作为化解钢铁产能过剩的重点--发改委

路透北京11月25日 - 中国国家发展和改革委员会产业协调司副巡视员李忠娟称，把山东、河北等六个重点地区的结构调整作为化解钢铁产能过剩矛盾工作的重点，并支持跨地区产能置换，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中。

中钢协近日召开钢铁行业贯彻落实国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见会议，周一刊登在发改委网站上的新闻稿称，要优化钢铁产业布局，继续支持结构调整项目，有序推进产业梯度转移和环保搬迁、退城进园。

新闻稿称，要坚决抑制新增产能投资，严禁新增产能项目；在现行法律法规的框架下，依靠地方政府、运用市场手段，全面、系统地解决多年积累问题，妥善处理建成违规项目。

工业和信息化部原材料司副司长苗治民称，为了化解钢铁业产能严重过剩的矛盾，工信部下一步将坚决遏制产能盲目扩张，妥善处理违规产能；加强钢铁行业的规范管理，研究制定《钢铁行业规范企业管理办法》、《钢铁行业规范条件实施导则》；推动钢铁产品的升级换代;推进企业的兼并重组和重点地区的转型升级；做好淘汰落后和落后产能的退出工作等。

另外，在市场引导、监管方面，中国将完善扩大内需和鼓励“走出去”的相关配套政策和措施，提升产品消费结构；发挥价格杠杆的市场调节作用，研究实施差别电价和惩罚性电价、水价，倒逼落后产能退出市场；建立产能严重过剩行业信息系统。