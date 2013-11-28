《全球主要央行动态》--11月28日

以下所列为上周四下午至本周四(11月21日-11月28日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

叶伦出任美联储主席的提名上周四在参议院金融委员会轻松过关，将提交参议院全体表决，预计下个月可获得批准。一旦获批，叶伦将在现任联储主席贝南克的任期于明年1月31日结束后接任，成为全球金融界权力最大的女性。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周五表示，美联储在12月17-18日举行的下一次政策会议上，将会就放慢大规模购债计划的步伐展开辩论。他认为，即便联储开始缩减量化宽松规模，货币政策在相当一段时期内也仍将非常宽松。

随着美联储在缩减购债举措方面接近作出决定，几位美联储官员又开始了新的货币政策争论：关于美联储应如何暗示最终升息时间的争议日益升温。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，目前美联储应该继续购债，因迄今没有物价攀升迹象；而里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔则在另一场合重申反对立场，因认为该举措无效。

美联储理事塔鲁洛表示，全球金融监管机构对于对冲基金等公司应有更多的政策工具和权力，以防范投资银行面临的重大风险。塔鲁洛公布了联储计划的一些新细节，这些计划要求高度依赖从其他同业拆借短期资金的银行进一步充实资本。他还敦促全球监管机构做出更多努力。

根据路透所见到文件，早在一年多以前，美联储就向摩根大通施压，要求该公司远离金属仓储业务，远早于各界热烈讨论华尔街在实货商品交易中所扮演角色的时点。

**中国**

中国央行行长周小川表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市场化，特别是存款利率市场化，要建立包括定价、报价在内的机制，以便在中期全面实现利率市场化。

中国央行副行长潘功胜日前表示，进一步推进利率市场化改革仍面临一些约束因素，特别是利率市场化与商业银行资本充足性及金融市场结构之间存在密切的关联，是利率市场化过程中需要考虑的宏观因素之一。

中国人民银行副行长易纲称，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台存款保险制度。他并强调，目前人民币汇率已非常接近均衡水平。

中国央行货币政策二司副司长郭建伟周二称，预计今年跨境贸易人民币结算量能达到去年的两倍。

**欧元区**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，低利率环境造成的一定的风险，央行已经在技术上准备好实施负存款利率，但只有在极端情况下才会考虑。

欧洲央行执委科尔周二表示，欧洲央行已做好了让银行为存在央行里的隔夜存款支付利息的准备，不过负利率只是其政策选项库中的一个。科尔表示，随着欧元区经济增速的回升，通胀放缓的“可能性很小”，而欧洲央行认为最可能出现的情景是通胀率逐渐升高。

科尔表示，欧洲央行此前之所以决定降息，是因为通胀在“慢慢”下降，而不是因为通缩风险正在欧元区实质化的看法。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周四表示，对于实施负存款利率央行没有什么新消息。此前媒体报导称，ECB正在积极考虑该举措。德拉吉周四的讲话暗示，他希望降低11月降息后存款利率很快会降至负值的预期，而又不排除这个可能性。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，欧元区面临通缩的压力，而欧洲央行总裁强调，利率必须维持在低点，“因为经济疲弱”。

南德日报引述消息人士报导称，欧洲央行(ECB)正考虑新一轮有限制的长期流动性操作，只针对同意把所获资金贷给企业的银行。

欧洲央行表示，欧元区金融业压力已降至2007年全球金融危机开始以前到现在的最低水准，但该行业的情况依然脆弱。央行在其半年度的金融稳定评估报告中称，欧元区金融稳定所面临的主要风险来自于经济和金融冲击、公债市场压力、全球金融市场动荡以及区内二线国家的银行融资挑战。

ECB总裁德拉吉周五表示，在ECB于一年时间内完成银行业测试之前，除了国家支援需要就位之外，整个欧洲的统一支持也需要到位。

**英国**

英国央行总裁卡尼对前瞻性指引政策的批评者予以回击，他说如果央行未能讲清楚低利率将会维持多久，那么经济复苏可能存在风险。卡尼强调7%的失业率不会迫使央行升息，称“7%只是个门槛，不是触发因素。”

央行副总裁宾恩指出，央行并不急于升息，他表示，这个讯息应该会让一般家庭及企业有信心进行借款及投资。

**日本**

日本央行审议委员白井早由里表示，如果经济及物价成长大幅脱离央行预期，日本央行应考虑扩大货币刺激措施，她并警告说，央行通胀目标能否顺利达成尚有不确定性。

央行10月会议记录显示，部分审议委员寻求淡化央行的通胀目标，因为担心各种风险会导致经济前景蒙阴，比如企业投资和薪资水平增长缓慢。

日本央行公布上半财年为五年来首次出现获利，因日圆走贬，推高央行所持有的外币资产价值。日本央行上半财年录得净利6,021亿日圆(59亿美元)，扭转去年同期亏损1,833亿日圆表现。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，对是否干预和压低澳元汇率持“开放态度”，这标志着该行对澳元高汇价问题的措施有所升级。 此外，澳洲央行副总裁洛威也表示，预计澳元汇率将逐步下降。

**其他**

泰国央行下调指标利率25个基点至2.25%，称政治紧张形势影响投资者信心，且出口没有复苏的迹象。泰国央行货币政策委员会(MPC)六比一投票将一天期附买回利率调低，为5月下调25个基点以来首次下调。一委员投票维持不变。

新西兰央行助理总裁John McDermott表示，新西兰元估值过高，他希望新西兰元下跌。但他还称，在降低新西兰元汇价方面，实施外汇干预不会有持续影响。