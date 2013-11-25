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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 16:06 BJT

台湾数据：10月工业生产指数较上年同期增0.78%，连二月上升

路透台北11月25日 - 台湾经济部周一公布，10月工业生产指数较上年同期增0.78%，上月修正为年增0.60%。

经济部在新闻稿中指出，权重最大制造业主要行业10月份生产与上年同月比较，以电脑电子产品及光学制品业增产2.34%最多，化学材料业增加0.97%次之。(完)

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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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