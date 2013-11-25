美国个股：道富在上海设立子公司，为当地对冲基金提供服务

路透上海11月25日 - 全球领先的机构投资者金融服务提供商--道富国际集团 已获批在上海浦东成立全资子公司，预计12月开业。公司将为当地的对冲基金提供诸如估值、清算等第三方基金行政管理服务。

索罗斯基金、DE SHAW等大多数海外大型对冲基金均使用第三方基金行政管理服务，而道富在这一业务的竞争对手Citco集团 两年前已在上海设立子公司。

上海浦东正努力朝全球财富管理中心之一的目标努力。而引入各种类型的金融机构，营造一个完整的金融生态体系，成为实现该目标的重要一环。

上海浦东新区金融服务局相关负责人表示，浦东有意为私募证券投资基金、私募股权基金、融资租赁等新兴金融业态打造一个园区概念。本着向入驻的私募证券投资基金提供全面、专业、高效的服务为主要目的，未来拟在园区内着力构建一个由托管银行、交易券商、基金公司、金融数据服务商、第三方销售机构等组成的优良的金融生态体系。

他说，伴随着中国（上海）自由贸易试验区和合格境内有限合伙人（QDLP）政策的推出，大量海外知名对冲基金纷纷在中国聚集，而浦东成为其首选地点。

QDLP是上海为建设国际金融中心而推出的一项金融创新举措，此前中国已允许一些满足条件的境外对冲基金可在中国境内募集人民币，随后通过QDLP渠道兑换成美元后投资于境外二级市场。

国内媒体此前报导称，首批上海QDLP试点名单9月公布，全球第二大对冲基金英仕曼、美国橡树资本 、全球最大的期货管理对冲基金元盛资本管理（Winton Capital Management）、城堡投资（Citadel）等六家基金共获批3亿美元QDLP额度，每家对冲基金公司分获5,000万美元额度。

道富集团目前已在北京成立道富银行北京分行，同时在浙江和北京拥有两家子公司。道富环球与中融信托今年中获准在北京合资成立道富基金管理公司，目前发行了三只专户产品；道富银行在杭州的全资子公司--道富信息科技（浙江）公司，主要是为道富银行的全球金融业务提供IT研发和支持。2008年道富在上海成立代表处，着重发展资产管理业务。