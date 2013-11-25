中国债市动态：暖势未延续现券收益率反弹，关注逆回购双操作是否再现

路透上海11月25日 - 中国银行间债市现券的回暖行情或稍纵即逝，周一早盘现券收益率回升，但成交不多。明日的公开市场操作为市场目前关注焦点，场内买盘趋于冷静，观望气氛偏浓。

“(早盘现券)收益率反弹了，三年国债(收益率)最高上了10个点。”广发银行交易员吴思捷称。

他并提到，“上周感觉是券商、基金和外资一直在砸，中资银行很少，卖盘也有点惜售，过了一个周末，情绪冷静下来了，没有再追着买。”

剩余期限约2.72年的固息国债130017券最新成交价对应收益率 为4.38%，上交易日尾盘为4.28%。

吴思捷还指出，本周继续关注央行在公开市场操作的动向，月末临近，央行应不会让市场资金面波动过大，“不过即使逆回购仍维持，(现券收益率)向下打的动力也不强，今天找不到买盘，有一点(买盘)也很快就被点了。”

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。而上周央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。

北京一商业银行交易员也表示，今日早盘未能延续上周现券暖势，“可能还是短期情绪的一个修复，马上又到月末了，资金面又是考验。”

“现在现券都是快上快下的行情，交易盘不是很适合参与，配置拿一点还行。”他称。