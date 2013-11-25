中国债市动态：暖势未延续现券收益率反弹，关注逆回购双操作是否再现

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海11月25日 - 中国银行间债市现券的回暖行情或稍纵即逝，周一早盘现券收益率回升，但成交不多。明日的公开市场操作为市场目前关注焦点，场内买盘趋于冷静，观望气氛偏浓。
“(早盘现券)收益率反弹了，三年国债(收益率)最高上了10个点。”广发银行交易员吴思捷称。
他并提到，“上周感觉是券商、基金和外资一直在砸，中资银行很少，卖盘也有点惜售，过了一个周末，情绪冷静下来了，没有再追着买。”
剩余期限约2.72年的固息国债130017券最新成交价对应收益率 为4.38%，上交易日尾盘为4.28%。
吴思捷还指出，本周继续关注央行在公开市场操作的动向，月末临近，央行应不会让市场资金面波动过大，“不过即使逆回购仍维持，(现券收益率)向下打的动力也不强，今天找不到买盘，有一点(买盘)也很快就被点了。”
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。而上周央行公开市场再现逆回购一周双操作，致当周净投放创近两个月来新高。
北京一商业银行交易员也表示，今日早盘未能延续上周现券暖势，“可能还是短期情绪的一个修复，马上又到月末了，资金面又是考验。”
“现在现券都是快上快下的行情，交易盘不是很适合参与，配置拿一点还行。”他称。
五年期国债期货主力合约 早盘收报91.292元人民币，跌0.258元，或0.28%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。