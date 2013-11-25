中国货币市场：开盘价平稳回购利率波动不大，缴准日短期资金供给仍显紧俏

路透上海11月25日 - 中国银行间市场主要回购利率周一早盘在平稳开盘价引导下，波动不大，不过短期资金供给仍显紧俏。交易员表示，隔夜以及七天资金等短期资金机构出资意愿不强，或因缴准日略有干扰，而1个月以上资金则供给较为充裕，但价格多处高位。

“还是不好借啊，感觉比上周还紧点，短期是确实没钱，不少机构都是加点的，而长期(资金)也是高价啊，”上海一银行交易员表示，“开盘应该是有人做价吧，中介说成交都很高啊”。

她进一步表示，今日不排除补缴准备金的干扰，而对于未来资金面，虽然不少机构都在期盼财政存款投放，但个人认为，其投放是一个缓慢的过程，其实对银行间资金面难以起到立竿见影的效果。

东莞银行金融市场部陈龙认为，本周央行逆回购继续注入流动性的概率较大，但是并未能实质上缓解资金面，央行只能指导短期资金价格，但市场的真正紧张，是央行一家无法决定的。

“目前的市场资金，都去套利了，同业资产占用大量的资金，大行从融出方变为融入方，流动性自然紧张”陈龙说。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报正/逆回购及央票需求，具体包括28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。

据以往经验，11月开始财政存款进入投放期，在12月则达到顶峰。此前三年11月投放规模在1,100亿元-3,700亿元区间，而12月，单月投放资金逾万亿元也不足为奇。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.8656 3.9321 -6.65

七天 4.8069 4.8840 -7.71

14天 6.1817 6.0486 +13.31

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.4550 3.6450 +281.00

七天 6.2600 4.7200 +154.00

14天 5.9000 4.8050 +109.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.9500 4.0500 -10.00

七天 4.7400 4.9600 -22.00

14天 6.1800 6.0000 +18.00

Shibor

其中:隔夜 3.8470 3.8990 -5.20

七天 4.7400 4.7630 -2.30

三个月 4.7132 4.7118 +0.14

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