《中国公司债发行日程表》--11月25日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (年) (网下) =========================================================================================== 中信建投证券 至多47 47 3 6.15% 中德证券 AAA 11/22-11/26 (中债信用增进提供担保) =========================================================================================== 海通证券 至多230 70 3 *6.05% 中信证券 AAA 11/25-11/27 20 5 *6.15% 瑞信方正证券 30 10 *6.18% (三个品种间可以相互回拨) =========================================================================================== 注:*代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。