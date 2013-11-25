中国金融：利率市场化要求银行提供综合化服务--建行董事长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 中国以资产计第二大银行--建设银行 董事长王洪章周一表示，利率市场化的挑战下，可能会要求商业银行更多实现综合性的发展。
他在2013新浪金麒麟论坛上发言称，完成利率市场化以后，这就要求银行思考，在对企业的服务上如何实现综合化的服务，通过综合化的服务解决银行的综合定价问题。
“利率放开以后对商业银行的挑战，这是我们所需要认真考虑的问题。是不是要靠我们的主业进行创新，这需要考虑。”王洪章说。
他指出，现在需求，包括企业的需求，是多方面的。通过贷款来维系企业的需求，对企业和银行都非常重要；同时面对包括发债、信托，甚至包括现金管理等需求，就要求商业银行风险管理、内控等的管理要更加匹配。
十八届三中全会后公布的“中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定”中表示，将加快推进利率市场化。目前中国的利率市场化进程中，就剩下最后一步，即存款利率的放开。（完） (发稿 谢衡；撰写 张胜男; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。