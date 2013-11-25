香港新股：信达IPO今日开始路演，机构投资者认购兴趣浓厚

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 中国最大不良债权资产管理公司--信达资产管理股份有限公司周一开始为其高至25亿美元的香港首次公开发售（IPO）进行路演，机构投资者认购兴趣浓厚，并已锁定10名基础投资者订单。
信达将是今年以来香港最大宗IPO，且机构投资者认购兴趣浓厚，因为随着中国经济增速减慢和持续进行经济结构性调整，银行业不良贷款数额将保持温和增长，从而为不良资产管理行业带来更多的业务机会。
基金经理称，长线基金和对冲基金均有兴趣认购信达的股份，主要由于内地银行进入呆坏账上升周期，将为信达提供更多业务机会，也为投资者提供另类金融资产投资选择。
据路透获得的销售文件显示，信达IPO招股价区间3.00-3.58港元，拟发售53.19亿股新H股，筹资159.6-190.4亿港元，未计入超额配售权的上市市值介乎1,064-1,269亿港元（约137-164亿美元）。信达将于12月5日定价及12日在联交所挂牌上市，股份编号“1359.HK”。
而信达锁定10名基础投资者的订单金额约10.88亿美元，相当于国际配售部分的47%。
这些机构包括中国人寿集团、Och-Ziff 旗下OZ Funds、挪威中央银行Norges Bank、Farallon、海峡产业投资基金、融通基金、平安保险 、山东国有资产投资控股、橡树资本 和广东省粤电集团。
丰盛融资的组合交易经理卢志威称，“信达的业务性质对冲基金相近，IPO行情炽热，相信其他机构投资者可获分配的股份很少。”他并指出，信达以1.1-1.3倍市帐率招股，价钱合理。
信达为于1999年专门接收中国建设银行 不良贷款而成立的国有资产管理公司，其后于2010年进行股份制改革，再无政策性不良资产。公司于2012年引入瑞银 、渣打 等战略投资者。
该公司主要从金融机构和非金融机构收购不良债权资产，对其进行管理并通过多种方式进行处置，最终实现资产升值及最大化回报。
据载于联交所的上市文件显示，信达于今年6月末资产总额2,836亿元人民币，负债总额2,208亿元。资产总额之中以应收款项类投资和可供出售金融资产为主，截至6月末的平均股东权益回报率14.6%，平均总资产回报率3%，成本收入比率24.3%。
该公司逾七成利润来自不良资产的收购和处置，余下为投资及资产管理以及金融服务。其2012年收入总额323.35亿元，净利73.06亿元，分别按年上升33%及8%；而今年上半年总收入186.69亿元，净利40.65亿元，分别按年上升53%及36%。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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