中国钢铁：河北化解过剩产能开首例，拆除八家钢企10座高炉16座转炉--新华

路透北京11月25日 - 新华社报导称，中国钢铁第一大省--河北省在唐山、邯郸、承德集中拆除八家钢铁企业的高炉10座、转炉16座，共减少炼铁产能456万吨、炼钢产能680万吨，打响了河北化解过剩产能的第一枪。

新华网河北频道周一报导称，据测算，此次设备的拆除，年可减少煤炭消耗276万吨，减少二氧化硫排放9,800吨、烟粉尘排放7,100吨。

钢铁是名副其实的耗能和污染大户，其粗放发展被紧紧与日益严重的雾霾天气联系在一起。河北钢铁产量已连续12年位居全国之首，目前钢铁产能为2亿吨。国务院日前提出五年内压缩8,000万吨产能，其中6,000万吨落在钢铁第一大省河北。

据介绍，“十二五”以来至此次集中行动之前，河北已淘汰钢铁高炉39座、转炉47座，共减少炼铁产能1,181万吨、炼钢产能1,716万吨。

山东济南日报此前报导称，山东省政府首次明确山东钢铁产业的发展格局，未来将组建六大钢铁集团，包括山东钢铁、齐鑫钢铁、潍坊钢铁、邹平钢铁、鲁中钢铁、临沂钢铁，并支持山钢发展成“具有国际竞争力的超大型钢铁集团公司。

中国国家发展和改革委员会产业协调司副巡视员李忠娟称，把山东、河北等六个重点地区的结构调整作为化解钢铁产能过剩矛盾工作的重点，并支持跨地区产能置换，引导国内有效产能向优势企业和更具比较优势的地区集中。

京津冀及周边地区（包括北京市、天津市、河北省、山西省、 内蒙古自治区、山东省）是中国大气污染最严重的区域。继中国发布大气污染防治行动计划后，环保部9月中旬发布京津冀及周边地区实施细则称，力争再用五年或更长时间逐步消除重污染天气，空气质量全面改善，为此需要到2017年，在京津冀鲁压减煤炭消费总量8,300万吨。 （完）