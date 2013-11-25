香港股市：早盘受防务类股推动上涨，但中石化下挫

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月25日 - 中国大陆股市周一早盘从日低反弹，提振香港股市；防务类股走强抵消了油企巨头中石化的疲软走势，此前中国政府宣布对中日争议区域设置防空识别区。
截至中午，恒生指数 上涨0.2%至23,732.4点，仍略低于本年盘中高点23,944.7点。恒生国企指数 持平。
中国周六宣布了“东海防空识别区”的坐标，覆盖东海大部分区域，并包括争议岛屿上方的空域。
互联网巨头腾讯控股 攀升2.6%至近一个月高点，因两只中国科技股上周五在纽约闪亮登场。
长城汽车 大涨3.5%，市场预期其新车型有望提振获利增长。
中石化 下挫2.1%，此前该公司在青岛的输油管爆炸，造成52人死亡。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。