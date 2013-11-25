香港股市：早盘受防务类股推动上涨，但中石化下挫

路透香港11月25日 - 中国大陆股市周一早盘从日低反弹，提振香港股市；防务类股走强抵消了油企巨头中石化的疲软走势，此前中国政府宣布对中日争议区域设置防空识别区。

截至中午，恒生指数 上涨0.2%至23,732.4点，仍略低于本年盘中高点23,944.7点。恒生国企指数 持平。

中国周六宣布了“东海防空识别区”的坐标，覆盖东海大部分区域，并包括争议岛屿上方的空域。

互联网巨头腾讯控股 攀升2.6%至近一个月高点，因两只中国科技股上周五在纽约闪亮登场。

长城汽车 大涨3.5%，市场预期其新车型有望提振获利增长。