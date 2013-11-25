中国能源：输油管线爆燃事故后关闭的青岛石油码头重新开放--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 数位业内人士周一对路透表示，中国山东省青岛市的石油码头已经重新开放。受中石化输油管线爆燃事故影响，该码头关闭了三天。
但其中一位消息人士对路透表示，亚洲第二大炼油商--中国石油化工股份有限公司 的石油贸易仍处于暂停状态。
另据新华社周一报导称，从中石化黄潍输油管线爆燃事故调查组会议上获悉，截至周一7时，事故已造成55人死亡、9人失踪，依然有136人受伤住院。
上周五(22日)凌晨3时,位于青岛经济技术开发区秦皇岛路与斋堂岛街交会处的中石化管道公司输油管线破裂，原油泄漏。上午10时30分左右，管道公司和黄岛油库在清理油污过程中，开发区海河路和斋堂岛街交会处发生爆燃，距此地约1公里外的雨水管道末端入海口处发生原油燃烧。
出现原油泄漏的管道系中国石化东黄复线。该管线1986年7月建成投产，管径711毫米，管道长248.52公里，年输油能力1,000万吨。
中国石化周日发布公告称，正积极配合青岛输油管道爆燃事故调查工作，目前公司生产经营稳定，成品油市场供应稳定。
中国石化A股周一午盘下跌2.77%至4.91元人民币；其H股下跌2.14%至6.86港元。（完） (发稿 陈爱珠/李然; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。