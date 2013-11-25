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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 13:12 BJT

新加坡数据：10月CPI较上年同期增长2.0%，略低于预估

路透新加坡11月25日 - 新加坡周一公布，

* 10月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.0%(路透调查预估为增长2.1%)

* 10月核心通胀指标较上年同期增长1.8%(路透调查预估为成长1.8%)

新加坡央行重申核心通胀预计未来几季上升，2014年平均为2-3%。(完)
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