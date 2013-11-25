台湾金融：财政部称已请兆丰金控评估并购，但未指定对象

路透台北11月25日 - 台湾财政部主导的公股银并公股银“简称公公并”议题持续发酵，针对当地媒体点名财政部指示兆丰金 控评估并购彰化银行 ，财政部长张盛和周一表示，已请兆丰金评估并购计画，但并没有指定并购对象。

财政部为强化公股银行竞争力，成为具指标性的亚洲区域性银行，张盛和今日在立法院备询时坦称，已请兆丰金控评估并购，但对象并未特定哪一家，并购考量因素除规模外，互补也很重要。

“这个案子言之过早，媒体说有谱，其实是没谱。”他说。

此外，财政部次长吴当杰亦对路透指出，兆丰金评估并购绝对不能急就章，目前并没有时间表，必须考量合并后综效，不会指定去并购张三、李四。

台湾经济日报报导财政部指示兆丰金控扮种子部队发动整并案，彰化银行被视为优先评估对象，初估兆丰金合并彰银后，公股持股约12%-13%，台新金不到10%，公股仍拥主导权。此一合并案规模将逾千亿台币，为近十年来首见。

台湾行政院长江宜桦10月中旬时表示，金管会拟订加强国际监理合作、松绑法规程序、培训国际人才、建置海外布局资料库等措施，协助台湾的银行积极布局亚洲，盼未来3-5年能促成1-2家银行活跃于亚洲地区，成为具指标性的亚洲区域性银行。

**大股东台新金仍重视彰银经营权**

不过，彰银最大股东--台新金控 财务长林维俊表示，当初财政部有承诺不会再引进股权超过1%的股东，如果兆丰金并购彰银的话，就违背了当初的承诺。

当初财政部承诺台新金将确保彰银经营权，因此台新金当初才会以高出市场价格的每股26.12台币去取得22.55%彰银股权。

“若以原价买回是没问题，”他说。

台新金对此并购案的态度为将来兆丰金并购彰银增添变数。