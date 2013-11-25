台湾金融：财政部称已请兆丰金控评估并购，但未指定对象

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月25日 - 台湾财政部主导的公股银并公股银“简称公公并”议题持续发酵，针对当地媒体点名财政部指示兆丰金 控评估并购彰化银行 ，财政部长张盛和周一表示，已请兆丰金评估并购计画，但并没有指定并购对象。
财政部为强化公股银行竞争力，成为具指标性的亚洲区域性银行，张盛和今日在立法院备询时坦称，已请兆丰金控评估并购，但对象并未特定哪一家，并购考量因素除规模外，互补也很重要。
“这个案子言之过早，媒体说有谱，其实是没谱。”他说。
此外，财政部次长吴当杰亦对路透指出，兆丰金评估并购绝对不能急就章，目前并没有时间表，必须考量合并后综效，不会指定去并购张三、李四。
台湾经济日报报导财政部指示兆丰金控扮种子部队发动整并案，彰化银行被视为优先评估对象，初估兆丰金合并彰银后，公股持股约12%-13%，台新金不到10%，公股仍拥主导权。此一合并案规模将逾千亿台币，为近十年来首见。
台湾行政院长江宜桦10月中旬时表示，金管会拟订加强国际监理合作、松绑法规程序、培训国际人才、建置海外布局资料库等措施，协助台湾的银行积极布局亚洲，盼未来3-5年能促成1-2家银行活跃于亚洲地区，成为具指标性的亚洲区域性银行。
**大股东台新金仍重视彰银经营权**
不过，彰银最大股东--台新金控 财务长林维俊表示，当初财政部有承诺不会再引进股权超过1%的股东，如果兆丰金并购彰银的话，就违背了当初的承诺。
当初财政部承诺台新金将确保彰银经营权，因此台新金当初才会以高出市场价格的每股26.12台币去取得22.55%彰银股权。
“若以原价买回是没问题，”他说。
台新金对此并购案的态度为将来兆丰金并购彰银增添变数。
当地时间12:55，受到公公并题材再起，金融保险指数 大涨1.67%，报1,018.16点，表现优于台湾加权指数 的1.09%涨幅，报8,203.17点，其中彰银大涨4.29%报18.25台币、兆丰金亦走高1.87%报24.45台币，不过台新金则走跌1.35%报14.65台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。