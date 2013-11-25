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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 13:19 BJT

日本经济：正朝实现2%的通胀率目标稳步前进--央行总裁黑田东彦

路透东京11月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本经济正在温和复苏，正朝着实现央行2%的通胀率目标稳步前进。

黑田东彦在一场研讨会上发表讲话时称，“日本经济的增速料将超出其潜力，”生产、收入和支出的良性循环可能持续下去。

黑田东彦也表示，如何发现金融失衡问题，或最好采取何种措施来重振企业融资，他尚无确切答案，强调了日本和欧洲决策者分享见解的必要性。(完)

(编译 王翔琼；审校 李婷仪)
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