日本经济：正朝实现2%的通胀率目标稳步前进--央行总裁黑田东彦

黑田东彦在一场研讨会上发表讲话时称，“日本经济的增速料将超出其潜力，”生产、收入和支出的良性循环可能持续下去。

黑田东彦也表示，如何发现金融失衡问题，或最好采取何种措施来重振企业融资，他尚无确切答案，强调了日本和欧洲决策者分享见解的必要性。(完)