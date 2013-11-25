《全球市场》伊朗核谈达成突破性协议，油价下跌而亚股上涨

欧元日圆多头现在关注2009年以来的一连串高点，从137.43一路延至年内高点139.18，一旦突破139.18，欧元将来到2008年10月以来高点，从技术观点来看这是非常看多的。

奇怪的是，这样的升势是在欧洲央行甚至发出更为温和政策言论时发生的。

周一稍早，欧洲央行执委科尔重申如果通胀进一步降低，该央行将采取进一步行动。

欧元兑澳元走势尤为强劲，澳元近期一直受到澳洲央行干预的威胁。

欧元兑澳元 上周升近0.04，澳元跌至三个月低位。

交易商称澳元将持续走势困顿，尤其是如果中日紧张情势升级的话。

中国周末宣布在东海划设防空识别区，所划设的防空识别区，范围覆盖钓鱼岛，美日对此反应强烈。