《全球市场》伊朗核谈达成突破性协议，油价下跌而亚股上涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧元日圆多头现在关注2009年以来的一连串高点，从137.43一路延至年内高点139.18，一旦突破139.18，欧元将来到2008年10月以来高点，从技术观点来看这是非常看多的。
奇怪的是，这样的升势是在欧洲央行甚至发出更为温和政策言论时发生的。
周一稍早，欧洲央行执委科尔重申如果通胀进一步降低，该央行将采取进一步行动。
欧元兑澳元走势尤为强劲，澳元近期一直受到澳洲央行干预的威胁。
欧元兑澳元 上周升近0.04，澳元跌至三个月低位。
交易商称澳元将持续走势困顿，尤其是如果中日紧张情势升级的话。
中国周末宣布在东海划设防空识别区，所划设的防空识别区，范围覆盖钓鱼岛，美日对此反应强烈。
周一亚洲没有重大经济数据公布，美国经济数据多将在本周前半段赶在周四感恩节之前发出。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。