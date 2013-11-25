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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 13:53 BJT

日本经济：尚不清楚负利率对经济的影响--央行总裁黑田东彦

黑田东并补充称，“未来的几个月或几年内”，日本央行将维持其资产购买计划，以稳步实现2%的通胀率目标。

“鉴于短期利率接近零水准的情况，当经济需要放松货币政策时，只能采取人们所说的非传统货币措施，除此别无他法，”他说。(完) (编译 侯向明； 审校 戴素萍/于春红)
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