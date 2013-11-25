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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 13:28 BJT

澳洲股市：金融股带动下收涨，受美股上涨和澳元走软的支撑

路透悉尼11月25日 - 澳洲股市周一上涨0.3%，金融股领涨，受美股上周五再创新高的提振；澳元疲软也支撑有大量海外布局的澳洲个股。

澳股指标S&P/ASX 200指数 升16.9点至5,352.8点，该指标股指上周五涨0.9%，中止此前四天的连跌。(完)
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