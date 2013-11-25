香港新股：秦皇岛港今天路演，IPO拟筹资高至56亿港元--销售文件

路透香港11月25日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国煤炭码头营运商--秦皇岛港股份有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至56亿港元，今天开始路演。

文件显示，秦皇岛港初步拟发售约8.3亿股股份，招股价区间为每股5.25-6.70港元，集资43.6-55.6亿港元（约5.6-7.2亿美元）。

该公司已锁定7名基础投资者，合共认购2.4亿美元的股份。这些投资者分别是中融国际信托、中煤集团、中国交通建设、大唐、国电、太平财产保险等。

秦皇岛港今天开始路演，预算于12月5日定价，12日在联交所挂牌上市，股份编号为“3369.HK”。中金、花旗 、摩根大通 、瑞银 和汇丰 负责是次IPO安排。

据载于联交所的上市文件显示，以2012年吞吐量计，秦皇岛港是全球最大的煤炭港，并占中国沿海港口煤炭下水总量约31.9%。

该公司营运的秦皇岛港及黄骅港码头以及通过联营公司营运的曹妃甸港码头，均位于环渤海地区，可受惠于中国内贸煤炭以及进口铁矿石的运输需求，2012年总吞吐量3.36亿吨。

公司于2012年度收入62.5亿元人民币，利润13.97亿元，分别按年增长9%及32%。今年上半年的收入33.9亿元，利润12.02亿元，分别按年上升12%及65%。（完）