《全球汇市》日圆兑美元跌至六个月低点，兑欧元触及四年新低

澳元上周下跌2.1%。短线支撑位在0.9097美元附近，即8-10月升势的76.4%回档位。

交易商表示，澳元走势可能依然挣扎，尤其是如果中日两国紧张情势升温的话。

中国周末突然宣布划设的东海防空识别区中包含中日有争议岛屿，日本及其盟友美国警告若中国执行此规定，事态可能升级。

不过，伊朗核谈判达成突破性协议的消息，或将有助于抵消中日紧张局势带来的任何潜在影响。

伊朗与六大国周日达成协议，伊朗将削减其核计划以换取初步减轻制裁。这标志着双方重大和解的开始，由此将减少全面中东战争爆发的风险。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3541 1.3558 -0.13 +2.63 1.3194

美元/日圆 101.82 101.27 +0.54 +17.39 86.74

欧元/日圆 137.87 137.30 +0.42 +20.45 114.46

美元/瑞郎 0.9085 0.9067 +0.20 -0.76 0.9155

英镑/美元 1.6214 1.6223 -0.06 -0.23 1.6251

美元/加元 1.0556 1.0513 +0.41 +6.40 0.9921

澳元/美元 0.9128 0.9166 -0.41 -12.17 1.0393

新西兰元/美元 0.8197 0.8193 +0.05 -1.04 0.8283

澳元/日圆 92.940 92.820 +0.13 +3.12 90.130

新西兰元/日圆 83.460 82.970 +0.59 -40.73 140.820

英镑/日圆 165.09 164.29 +0.49 +17.23 140.82

澳元/新西兰元 1.1128 1.1184 -0.50 -11.26 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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