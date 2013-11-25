国际油市：布兰特原油跌逾2美元，此前伊朗核问题达成突破性协议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“美国市场今天开市后，我们预计布兰特原油会进一步下跌，美国原油也会跌，但跌幅可能稍小。”Tan预测布兰特原油本周可能跌至约107美元。
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另有分析师指出，在协议的更多细节浮出水面之前，油价不大可能进一步下跌。影响市场的主要因素包括美国何时缩减货币刺激政策、以及利比亚的供应中断。
“油价对该历史性的协议做出反应，因协议降低了原油的风险溢价，”OptionsXpress市场分析师Ben le Brun表示。“但该消息是新闻热点，因此会有一些反射性的反应。油价自此可能不会大跌，或许会扳回一些跌幅。”
辉立期货的Tan表示，“我认为美国对协议的态度非常开明，伊朗要达成协议要求应不成问题。”
伊朗核谈判达成突破性协议的新闻快速浏览请点选 。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。