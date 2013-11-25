国际油市：布兰特原油跌逾2美元，此前伊朗核问题达成突破性协议

“美国市场今天开市后，我们预计布兰特原油会进一步下跌，美国原油也会跌，但跌幅可能稍小。”Tan预测布兰特原油本周可能跌至约107美元。

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另有分析师指出，在协议的更多细节浮出水面之前，油价不大可能进一步下跌。影响市场的主要因素包括美国何时缩减货币刺激政策、以及利比亚的供应中断。

“油价对该历史性的协议做出反应，因协议降低了原油的风险溢价，”OptionsXpress市场分析师Ben le Brun表示。“但该消息是新闻热点，因此会有一些反射性的反应。油价自此可能不会大跌，或许会扳回一些跌幅。”

辉立期货的Tan表示，“我认为美国对协议的态度非常开明，伊朗要达成协议要求应不成问题。”

伊朗核谈判达成突破性协议的新闻快速浏览请点选 。(完)

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