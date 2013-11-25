台湾股市：收涨0.87%逼近8,200点，受公股银启动并购激励

路透台北11月25日 - 受到公股银行启动并购的消息激励，台湾股市周一收涨0.87%，逼近8,200点整数关卡，一扫上周美国量化宽松退场预期的阴霾，交易商表示，台股后市仍须观察外资是否转卖为买，否则上升空间不大，并须留意8,280点附近的反压较重。

台湾加权股价指数 收升0.87%至8,187.51点。台股今日成交量 为658.70亿台币，上日为651.74亿。

“每碰到8,200点都有反压存在，这是短线必须突破的地方，主要因电子股气虚影响!”中国信托投信协理王源锦称。

今日台股加权指数一度站上8,200点上方，但随着尾盘台股涨幅收敛，未能守稳8,200点关卡，王源锦就技术线型分析称，目前双W底8,100点对台股形成短线支撑，且8,100点又落在上升趋势线的下缘，料将有追价买盘会进场，整体台股线型仍沿着年线往上走，维持多头格局没有改变。

至于今日金融保险股表现强势，他表示，由于电子股旺季不旺，资金转移到金融股身上，且金融股今年获利有望创新高，带动金融股今日量能增温跃成主流族群。

类股表现方面，今天除了金融保险类指数 收升1.39%外，传产类股表现也相当亮丽，包括水泥类指数、纺纤类指数及汽车类指数涨幅皆逾2%，至于电子类指数 亦收高0.66%，表现略逊于金融及传产类股。