日本股市：日经指数收升1.5%创六个月高位，接近五年半高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京11月25日 - 日股日经指数周一上涨1.5%，和5月创下的五年半高位相去不远，日圆兑美元走贬，推升出口类股，投资者预期日本央行将维持刺激举措，即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将缩减刺激。
日经指数 收升237.41点至15,619.13点，触及六个月高位，并向5月23日触及的五年半高位15,942.60靠拢。
周一的升势，为日经指数11个交易日来第七天上涨，因此来到“超买”区，其14日相对强弱指数为72.8，高于70被视为超买，暗示该指数短线有可能会拉回。
软银 大涨5.4%至13年高位，周五时已上涨2.3%，此前对冲基金经理人Daniel Loeb披露持有逾10亿美元的软银股票。
日圆走疲使得对汇价敏感的出口股的吸引力大增，本田汽车 、TDK Corp 及横河电机 的涨幅介于1.6-3.6%。
东证股价指数 收涨0.9%至1,259.61点，有25.3亿股换手，略低于上周25.6亿股的日均量。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。