日本股市：日经指数收升1.5%创六个月高位，接近五年半高位

路透东京11月25日 - 日股日经指数周一上涨1.5%，和5月创下的五年半高位相去不远，日圆兑美元走贬，推升出口类股，投资者预期日本央行将维持刺激举措，即使美国联邦储备理事会(美联储/FED)或将缩减刺激。

日经指数 收升237.41点至15,619.13点，触及六个月高位，并向5月23日触及的五年半高位15,942.60靠拢。

周一的升势，为日经指数11个交易日来第七天上涨，因此来到“超买”区，其14日相对强弱指数为72.8，高于70被视为超买，暗示该指数短线有可能会拉回。

软银 大涨5.4%至13年高位，周五时已上涨2.3%，此前对冲基金经理人Daniel Loeb披露持有逾10亿美元的软银股票。

日圆走疲使得对汇价敏感的出口股的吸引力大增，本田汽车 、TDK Corp 及横河电机 的涨幅介于1.6-3.6%。