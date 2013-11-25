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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 14:25 BJT

韩国汇市：韩元小跌，因顾忌当局入市干预

路透首尔11月25日 - 韩国韩元 周一小跌，因美元普遍走强，且市场顾忌韩国当局或入市干预以抑制韩元/日圆涨势。

韩元兑美元 国内收报1,061.9，较上周五境内收盘价1,060.2小贬0.2%。(完)

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