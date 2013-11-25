中国股市：沪综指小幅续收跌，短线料仍维持弱势震荡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月25日 - 中国股市沪综指周一小幅续收跌。分析师表示，今日石油石化板块受青岛输油管道爆燃事件影响跌幅居前，且因本周资金面中性偏紧预期，银行地产板块呈现弱势。短期料大盘整体仍维持弱势震荡。
沪综指 收报2,186.115点，跌10.263点或0.47%。上证A股今日成交额966亿元人民币，上日为1,023亿元。
“银行和地产还要拖累大盘走势，我不认为大盘有系统性的机会，多是结构性的机会和题材概念股。”太平洋证券研究院副院长张伟明指出。
上证金融地产行业指数 今日收跌0.68%。
中国石化 收跌3.96%。该公司青岛输油管道上周五发生爆燃事故。受此影响，石油石化板块今日走势较差。
沪深300指数 收报2,388.629点，跌0.39%。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,390.2点，跌0.65%，成交719,700手。(完)
中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。