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货币新闻 | 2013年 11月 25日 星期一 15:06 BJT

突发事件：靠近英属福克兰群岛东南部的南大西洋发生规模6.6地震

路透11月25日 - 美国地质调查局(USGS)称，英属福克兰群岛东南部的南大西洋，在周一发生规模6.6地震。

根据USGS，0627 GMT时，震央发生在福克兰群岛首都史丹利(Stanley)东南200英哩处。根据纪录，震源在地表下9.4英哩，是相当浅层的地震。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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