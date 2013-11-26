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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 08:59 BJT

中国公开市场：央行未续做今日到期的三年期央票，为7月以来首次

路透北京11月26日 - 中国人民银行网站信息显示，未续做周二到期的10亿元人民币三年期央票，为7月以来首次未续做。

此前央行一般于三年央票到期前一日发布续做公告。

央行公开市场7月现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行到期续做，同时根据一些参与续做机构的当期需要，向其提供必要的短期流动性支持。央行并表示，将继续相机开展此类操作。

今年7月以来央行公开市场续做到期央票的明细如下：

操作日 金额 期限 续做利率 原到期量 续做占比

(亿元) (亿元)

===========================================================

7/15 1,103 三年 3.37% 1,600 69%

7/29 735 三年 3.50% 850 86%

8/12 755 三年 3.50% 860 88%

8/26 515 三年 3.50% 800 64%

9/9 851 三年 3.50% 1,000 85%

9/26 49 三年 3.50% 50 98%

10/14 55 三年 3.50% 160 34%

10/28 59 三年 3.50% 60 98%

11/11 100 三年 3.50% 100 100% (完) (发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

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