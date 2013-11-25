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亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 14:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆上涨，多头掌控局面

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* 美元/日圆上涨0.59%，欧元/日圆升0.47%，澳元/美元下滑0.46%，欧元/美元跌0.10%

* 日股日经指数收高1.54%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.24%；布兰特原油挫跌2.66%，因伊朗核问题达成突破性协议

* 美国10年期公债收益率(殖利率)报2.7662%；美元/泰铢上涨0.50%，因泰国的示威抗议活动打压泰铢；美元/马币(林吉特)升0.37%

* 伊朗核谈判达成突破性协议，以削减核计划换取制裁松绑，相关新闻请参阅

* 欧洲央行执委科尔表示，欧元区不存在通缩风险

* 欧洲市场开盘相关图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)。(完)

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