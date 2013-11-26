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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 14:58 BJT

表格：外资及陆资在台股买超1.40亿台币，连两日买超

路透台北11月26日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超1.40亿台币，连续第二日买超，两日来共买超17.60亿台币；上日为买超16.20亿台币。

三大法人今日合计买超12.90亿台币，上交易日修正后为买超31.17亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

11/26 +1.40 +9.97 +1.53 +12.90

11/25 +16.20 +12.32 +2.65r +31.17r

11/22 -46.40r -3.75 -1.43r -51.58r

11/21 -100.30 -16.46 -1.28r -118.03r

11/20 -76.65 +16.90 +3.96r -55.79r

11/19 +1.03r +23.14 +5.00r +29.17r

11/18 +13.11r +2.78 +1.02r +16.92r

11/15 -25.35 +4.28 +5.13r -15.94r

11/14 -59.47r +4.56 -0.54r -55.45r

11/13 -84.80r -6.71 -5.30 -96.81r

11/12 +19.74 +2.52 -4.00r +18.26r

11/11 -49.64 -3.06 -2.83r -55.54r

11/8 -14.55 -9.90 -4.83r -29.29r

11/7 -24.69r -0.47 -4.37r -29.53r

11/6 +30.86r -3.76r -8.61r +18.49r

11/5 -33.96r -12.20 -3.99r -50.15r

11/4 +43.88r -4.88r -5.12r +33.89r

11/1 +3.82r -14.16 -1.18r -11.51r

本月累计 -385.75 +1.11 -24.16 -408.81

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 黄凯)

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