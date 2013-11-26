表格：外资及陆资在台股买超1.40亿台币，连两日买超

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北11月26日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超1.40亿台币，连续第二日买超，两日来共买超17.60亿台币；上日为买超16.20亿台币。
三大法人今日合计买超12.90亿台币，上交易日修正后为买超31.17亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
11/26 +1.40 +9.97 +1.53 +12.90
11/25 +16.20 +12.32 +2.65r +31.17r
11/22 -46.40r -3.75 -1.43r -51.58r
11/21 -100.30 -16.46 -1.28r -118.03r
11/20 -76.65 +16.90 +3.96r -55.79r
11/19 +1.03r +23.14 +5.00r +29.17r
11/18 +13.11r +2.78 +1.02r +16.92r
11/15 -25.35 +4.28 +5.13r -15.94r
11/14 -59.47r +4.56 -0.54r -55.45r
11/13 -84.80r -6.71 -5.30 -96.81r
11/12 +19.74 +2.52 -4.00r +18.26r
11/11 -49.64 -3.06 -2.83r -55.54r
11/8 -14.55 -9.90 -4.83r -29.29r
11/7 -24.69r -0.47 -4.37r -29.53r
11/6 +30.86r -3.76r -8.61r +18.49r
11/5 -33.96r -12.20 -3.99r -50.15r
11/4 +43.88r -4.88r -5.12r +33.89r
11/1 +3.82r -14.16 -1.18r -11.51r
本月累计 -385.75 +1.11 -24.16 -408.81
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r
9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r
8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r
7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r
6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r
5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 黄凯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37