中国社会：中石化东黄输油管道泄漏爆炸是十分严重责任事故--安检总局

路透北京11月25日 - 中国国家安全监管总局局长杨栋梁周一指出，“11·22”中石化 东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故是一起十分严重的责任事故，损失惨重。事故已造成55人死亡、9人失踪。

新华社周一援引他的话称，暴露出的突出问题包括输油管道与城市排水管网规划布置不合理；安全生产责任不落实，对输油管道疏于管理，造成原油泄漏；泄漏后的应急处置不当，未按规定采取设置警戒区、封闭道路、通知疏散人员等预防性措施。

“要深刻汲取事故血的教训，严格执行《石油天然气管道保护法》等法律法规，立即在全国范围内开展以油气管道、城市管网等为重点的生产安全和公共安全专项整治。”杨栋梁称。

杨栋梁要求调查组加强现场勘察、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证等各项具体工作，加快事故调查处理，彻底查清事故直接原因和管理问题，严肃追究事故责任，及时公开事故调查报告。