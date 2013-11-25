更新版 1-欧洲经济：须在长期内保持低息，如必要会再降息--ECB管委诺亚

“为了维持物价稳定，我们将在较长一段时间内维持低利率，甚至在必要时降低利率。”

欧洲央行执委科尔称，目前欧洲通胀可能持续不兴，但将不会步入通缩境地，因为经济正在复苏，并且通胀预期仍牢牢处在2%附近。

诺亚表示，近期一些欧洲国家削减薪资，对竞争力而言是有利的调整，因为这有助于逆转薪资增长过快的趋势。

此外，诺亚称欧洲央行不希望通胀率变得过低，因为这可能危及物价稳定。

科尔表示，欧洲经济正在企稳且银行业体质正获得强化，但决策者需要在结构性改革上取得进展，以拉低失业率并鼓励企业投资。

对于降低再融资利率，“我们不是因为通缩风险在欧元区成为现实才采取行动，”科尔表示。“我们采取行动是希望将通胀率保持在明显高于零的安全水准。”

科尔称，由于欧元区经济正再度成长，通胀率将逐步回到接近但低于2%的水准。但其补充道，单凭货币政策不能确保经济持续复苏。