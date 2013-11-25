更新版 1-欧洲经济：须在长期内保持低息，如必要会再降息--ECB管委诺亚

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“为了维持物价稳定，我们将在较长一段时间内维持低利率，甚至在必要时降低利率。”
欧洲央行执委科尔称，目前欧洲通胀可能持续不兴，但将不会步入通缩境地，因为经济正在复苏，并且通胀预期仍牢牢处在2%附近。
诺亚表示，近期一些欧洲国家削减薪资，对竞争力而言是有利的调整，因为这有助于逆转薪资增长过快的趋势。
此外，诺亚称欧洲央行不希望通胀率变得过低，因为这可能危及物价稳定。
科尔表示，欧洲经济正在企稳且银行业体质正获得强化，但决策者需要在结构性改革上取得进展，以拉低失业率并鼓励企业投资。
对于降低再融资利率，“我们不是因为通缩风险在欧元区成为现实才采取行动，”科尔表示。“我们采取行动是希望将通胀率保持在明显高于零的安全水准。”
科尔称，由于欧元区经济正再度成长，通胀率将逐步回到接近但低于2%的水准。但其补充道，单凭货币政策不能确保经济持续复苏。
他说，还需要深入进行结构性改革来提升潜在成长率，避免低成长预期导致企业延迟投资的恶心循环，而这将进一步降低成长潜力。(完) (编译 石冠兰/王翔琼；审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。