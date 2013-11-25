台湾债市：五年券殖利率再创逾三周低位，观望长券标售量能偏低

* 美债殖利率下跌带动多头 * 观望长券端标售结果，成交量能不高 * 交易员多预估30年期公债将标在2.45-2.50% 路透台北11月25日 - 台湾债市主流五年券殖利率周一连二日收跌，再创逾三周低位， 惟量能很小。美债殖利率收跌激励台债多头，且台湾的经济基本面疲弱，更提供多头有利的 环境，致今日公债殖利率全线收跌。 尽管明日财政部将标售30年期增额发行公债，由于目前市场对寿险业者的胃纳不明，且 财政部对长券也可能再度截标，因此各方仍对标售结果相当观望。不过，市场认为，短券相 对安全，是资金停泊的好去处，尤其是五年指标券102/11期只发行一期，走势更有利多头。 〞五年券很强，..尤其台湾基本面弱，更有利多头。〞一位民营银行交易员表示。 今日五年券102/11殖利率收在1.0885%，再创逾三周收盘低位，前波收盘低位为10月31 日的1.0880%。但今日该期券成交仅有13亿台币，比起上交易日的58亿明显衰退。 他们预估，明日五年期公债殖利率料在1.07-1.10%区间震荡；10年期增额券的发行前交 易则估落在1.70-1.73%。 美国较长期公债价格上周五上涨，扭转当周稍早因担心美联储缩减刺激措施而引发的跌 势。指标10年期公债 升9/32，收益率报2.752%，周四尾盘报2.784%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.30 1.0885 1.0880-1.0900 13.0 10 102/10R -1.73 1.7112 1.7110-1.7245 23.5 目前交易员多半认为，明日将标售的30年102/9R 期公债，得标利率区间 估落在2.45-2.50%，但由于今日该期公债的发行前交易收跌1.5基点，收在2.45%，多头有进 场态势，因此少数交易商也不排除得标利率可能跌破2.45%的低位。 本周有30年增额公债102/9R将于明日标售，预定金额300亿台币；10年增额公债102/10R 将于29日(周五)标售，预定金额350亿台币。 一位证券商交易员表示，美联储的宽松政策何时退场仍然左右全球金融市场的方向。而 台湾的经济基本面比美国更为弱势，更为有利公债多头，不排除台债市场随着美债殖利率进 一步走跌。 〞美国偶尔还看得到经济数据超越预期，台湾却很难，〞前述证券商交易员表示。台湾 周五将公布第三季经济成长率统计值，先前10月底时官方概估第三季经济成长率仅有1.58% 。 本周全球债市重要经济数据及事件包括：周一台湾公布工业生产、美国公布10月成屋待 完成销售数据；周二美国公布11月消费者信心指数(CPI)、9月及10月房屋开工及建筑许可数 据、里奇蒙联储11月制造业指数；周三美国公布10月耐久财订单及一周请领失业金报告、芝 加哥联储9及10月制造业指数；周四欧元区公布11月企业、经济及服务业景气指数；周五台 湾公布第三季经济成长率(GDP)。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.7065 5 102/11 1.0885 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)