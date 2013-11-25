《交易视点》中国基本面运行平稳，债市收益率呈高位震荡--中信证券

路透北京11月25日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，基本面、政策面和资金面暂时没有趋势性信号，在央行安抚致市场情绪有所改善，对流动性预期不再恶化的情况下，收益率将呈现高位震荡的态势。

具体到策略方面，建议交易型机构总量控制的条件下伺机而动，对配置型机构而言，目前金融债收益率具备较好的配置价值，建议继续关注。

**补库存需求放缓，经济平稳运行**

11月份汇丰PMI初值较上月终值回落0.5个百分点至50.4，仍然处于4月份以来的高位，季调后的汇丰PMI较10月份上升了0.2个百分点，结合相对稳定的发电量数据，显示经济短期内仍然处于平稳运行中。

除生产指数小幅回升外，其他分项指数均出现不同程度回落，新订单和新出口订单指数显示内需相对平稳，外需放缓更为显着，产成品库存、原材料库存结束了7月份以来持续上升的态势，结合继续回落得购进价格指数，补库存需求呈现放缓的迹象。

短期内，制造业投资的回暖成为经济增长的动力，但可持续性和幅度仍然存疑。

**市场研判和投资策略**

受悲观情绪影响，前半周止损盘仍然对利率债形成压力；随着央行逆回购操作及其规模扩大，后半周资金面小幅改善，市场悲观情绪有所缓解，加上利率债供给压力显着减小，一级发行频频好于预期，带动利率产品收益率全面下行。

从未来趋势看，基本面仍然没有大的变化。尽管三季度拉动增长的补库存需求和稳增长政策有所减缓，但制造业投资的恢复或将支持经济在短期内平稳运行；年内通胀可能已经见顶，但明年仍有进一步上行的压力。

从资金面看，外汇占款的大幅增加并未改善紧张的资金面，进一步显示影响资金面最关键的因素还是央行的态度。

短期内，央行还将通过公开市场操作的方式引导7天回购利率回落至4.5%以下，但是经济相对平稳以及通胀抬升压力仍将制约货币政策转向，我们预计货币政策中性偏紧的态度可能将维持到明年一季度，资金利率的下行空间相对有限。

整体来看，基本面、政策面和资金面暂时没有趋势性信号，在央行的安抚下市场情绪有所改善，在对流动性预期不再恶化的情况下，收益率大幅上行的空间同样有限，将呈现高位震荡的态势。

具体到策略方面，建议交易型机构总量控制的条件下伺机而动，对配置型机构而言，目前金融债收益率具备较好的配置价值，建议继续关注。 (完)